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Moral ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Ankara
Moral ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastası çocukları, TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla ziyaret ederek moral verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı’dan bilgi aldı.

Moral ziyareti

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan’ın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapması üzerine Doç. Dr. Kulalı, kanser hastalarında uygun beslenmenin önemine işaret ederek, “Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi devrimiyle palm yağları, fruktoz şurupları veya katkı maddelerinin beslenme ürünlerine eklenmesi, hastalarımızda son zamanlarda özellikle çocukluk çağında tümörlerin artmasına neden oldu. Dolayısıyla sağlıklı beslenme bu süreçte oldukça önemli” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Ankara

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