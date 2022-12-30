Moral ziyareti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı’dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan’ın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapması üzerine Doç. Dr. Kulalı, kanser hastalarında uygun beslenmenin önemine işaret ederek, “Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi devrimiyle palm yağları, fruktoz şurupları veya katkı maddelerinin beslenme ürünlerine eklenmesi, hastalarımızda son zamanlarda özellikle çocukluk çağında tümörlerin artmasına neden oldu. Dolayısıyla sağlıklı beslenme bu süreçte oldukça önemli” dedi.