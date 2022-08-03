Moral selamı

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İzmir’de yaşayan 2.5 yaşındaki Ege Alp’e 2021 yılı eylül ayında lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuk Adana’daki Özel Acıbadem Adana Hastanesi’ne sevk edildi ve kemoterapi almaya başladı. Minik Ege, tedavisinin üçüncü ayında yoğun bakıma kaldırılarak 36 gün orada kaldı ve bu süreçte 2 kez kalbi durdu. Baba Halil (37) ve Mina ile Ömür Nisa isimli ablalarının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı, ilik nakli süreci başladı. Abla Mina Demir’den alınan ilik, 11 Şubat’ta nakledildi. Her şey yolunda gidiyor derken, hastalık 1 Haziran’da yeniden nüksetti.

İKİNCİ İLİK NAKLİ

Trombosit kan değerleri hızla düşen Ege Alp’in, dalağı 7 Temmuz’da alındı. Değerleri normale dönen küçük çocuk için doktorlar, ikinci kez ilik nakli yapılması kararı verdi. Şu an hastanede izole edilen ve annesi Meryem’in yanında kaldığı Ege Alp’e ablası Ömür Nisa’dan alınacak iliğin 14 gün sonra nakledilmesi bekleniyor. Babası ve 2 ablası her gün hastanenin önüne gelerek Ege Alp’in penceresinin önünden ona el sallayarak moral veriyor.





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Baba Halil Demir, kökhücre bağışı için vatandaşlara çağrıda bulundu: “Benim 2 küçük kızım var. Eğer onlar olmasaydı biz iliği nasıl bulacaktık? Kökhücre bağışı çok önemli. Lütfen herkes kökhücre bağışı yapsın.” Kardeşine kökhücre bağışı yapacak olan Ömür Nisa ise çok mutlu olduğunu ve bir an önce kardeşinin iyileşmesini istediğini söyledi.

PROF. DR. BÜLENT ANTMEN: 14 GÜN SONRA NAKİL OLACAK

Ege Alp’in doktoru, Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen şu bilgileri verdi: “İkinci nakilde daha yoğun tedavi uygulayacağımız bir yöntemle ona yeniden hayat vermek için uğraşacağız. Şu an organ nakli ünitesine girdi ve oldukça iyi vaziyette. Daha doğrusu izolasyonda ve olabildiği en iyi döneminde olması açısından çok hızlı bir organ nakli süreci geçirecek. Biz geriye doğru saymaya başladık, yaklaşık 14 gün sonra bu nakil gerçekleşmiş olacak.”