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Mönüde ‘vurgun’ mu var

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#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın#Yüksek Hesap
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu La Scarpetta adlı restorana ‘yüksek hesap’ operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikâyetinin ardından savcılık harekete geçti.

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İSTANBUL’da 5 Haziran’da Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan La Scarpetta adlı restorana götürdüğünü söyledi. 6 kişi de restoranda kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Bir kişinin 90 bin TL’lik hesap ödediği öne sürüldü. Polis ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negin A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi.

Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın (31) gözaltına alındı.

Mönüde ‘vurgun’ mu var

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KAMERALAR 1 GÜN SONRA ARIZALANMIŞ

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Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

Mönüde ‘vurgun’ mu var

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.’nin 'nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.’nin 'kasten yaralama', İrem H.’nin ise 'çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın#Yüksek Hesap

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