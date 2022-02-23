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‘Montrö’yü tartışmaya açmayın’

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Rusya
‘Montrö’yü tartışmaya açmayın’

Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Eğer savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerden biri Türkiye’dir. Montrö Antlaşması Türkiye’nin ve dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir antlaşma. Tartışmaya açılırsa bunun doğuracağı vahameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında şöyle konuştu: “Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki bir savaşın Türkiye’ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Tarafları sağduyuya davet etmek, bir savaşı önlemek, sadece bir insan olarak bizim değil, bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Eğer böyle bir savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerden biri Türkiye’dir. Rusya bu süreç içinde 2014’e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. 2014’te döviz rezervi 531 milyar dolarken şu anda 630 milyar dolar. Buğday ithalatımızın yüzde 87’sini Rusya ve Ukrayna’dan yapıyoruz. Doğalgaz ithalatımızın yüzde 40, petrol ithalatımızın yüzde 25’i Rusya’dan yapılıyor, gelen turistlerin yüzde 25’i Rusya ve Ukrayna’dan.

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SAĞDUYULU OLMALIYIZ

Bu girişi yapmamın nedeni, Montrö Antlaşması’nı tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu topluma anlatmak için. Montrö Antlaşması Türkiye’nin, bölgenin, dünyanın güvenliği açısından son derece değerli bir anlaşma. Ama tarihi bilmeyen, dünyayı iyi okumayan birileri Montrö Antlaşmasını tartışmaya açarsa bunun doğuracağı vahameti 84 milyonun iyi bilmesi lazım. Onun için hepimizin dış politikada sağduyulu hareket etmesi lazım.

DÜNYA KİME BAKİ KALDI

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yoktur, yeter ki sorunu bilen, çözümünü üretenler gelsin. Vatandaşın tercihinden korkmamak lazım. Bir de, ‘Efendim, bunlar asla gitmez’ deniyor. Nasıl gitmez. Onları tıpış tıpış milletin iradesiyle göndereceğiz. Dünya kime baki kaldı? Hangi iktidar kimlere baki kaldı.

28 ŞUBAT BULUŞMASI

28 Şubat’ta bir araya geleceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden neyi amaçlıyoruz kamuoyu ile paylaşılacak. Adaleti sağlayamazsanız, devleti yönetemezsiniz. Bir devlet böyle sorumsuzca yönetilemez.

BUNUN ADI VİCDANSIZLIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşların bağış olarak verdikleri 6 milyon 200 bin liraya el koydular. Bunun adı vicdansızlıktır. Aileyi biraz olsun rahatlatacak paraya el koyuyorsunuz.”

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‘MUHTARLARIN MAAŞLARI ARTMADI’

KILIÇDAROĞLU hükümeti, “Muhtarlara aylıklarını asgari ücret seviyesine çıkaracağını söyledi. Ne oldu da sözünde durmadı? 2021’de çay gübresinin tonu 2 bin 800, yaş çay alım fiyatı 3 bin 870 liraydı. Bu yıl gübrenin tonu 7 bin 500’e çıkmış. Destekleme ödemeleri de 2016’dan beri hiç değişmemiş, kilo başına 13 kuruş. Bir de kaçak çay belası var. İktidarımızda bütün kaçak çayları toplayıp Rize meydanında yakacağım” diye eleştirdi.

‘Montrö’yü tartışmaya açmayın’

GÜLİSTAN’IN ANNESİ DE İZLEDİ

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, Kılıçdaroğlu’nu milletvekillerinin arasında dinledi. Bedriye Doku, kızı Gülistan Doku’nun bir an önce bulunmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nu dinleyenler arasında emeklilikte yaşa takılanlar platformu üyeleri de vardı. Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Rusya

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