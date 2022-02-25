'Montrö’de baskı altında kalmayalım'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin güvenliği açısından Montrö Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi üzerine dünkü Denizli programını yarıda kesti. Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu, partisinin MYK’sını olağanüstü topladı, Millet İttifakı ortaklarını da cep telefonundan aradı.

Kılıçdaroğlu, Denizli’de kanaat önderleriyle toplantısındaki konuşmasında, Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip bir ülkenin, bu güce sahip olmayan bir başka ülkeye silahlı kuvvetlerini soktuğunu, dünyanın ise bunu sadece izlediğini belirterek, şunları söyledi:

“Montrö Antlaşması’na Türkiye Cumhuriyeti devletinin sadık kalması lazım. Baskı altında kalmaması lazım. Türkiye’nin güvenliği açısından Montrö Antlaşması çok önemlidir. Ona bağlı, sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz.”