‘Montrö Antlaşması kırmızı çizgimizdir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli amirallerin yayınladığı bildiriye değinerek, “Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Buna demokrasi ve ifade özgürlüğü diyenler damgalı darbe çığırtkanlarıdır. Bildiri bir tür kripto haberleş midir? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır?” tepkisini gösterdi.

MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcısı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir. Kaldı ki, hiç kimsenin de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açtığı, feshedelim dediği falan da yoktur. Gizli emellerinin esiri olan 104’lükler büyük bir suç işlemişlerdir. Bu suç cezasız kalamaz, kalmayacaktır. Söz konusu muhtıra, emeklilikte canı sıkılan, aksiyon arayan bir grup meczubun işi değildir. Gece yarısı bildirisi neyin nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir?

BAL GİBİ DARBE ÇAĞRISI

Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Aksi halde diye başlayan muhtıra bildirisinin neresi demokrasi çağrısıdır? Darbeler sayfası kapanmıştır. Darbe heveslileri, önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz, ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.”

12 KÖTÜ ADAMI AĞIRLADI

Bahçeli AYM ile ilgili de şunları söyledi, “Halen Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamını işgal eden şahsın, Polis Akademisi Başkanıyken, 1 Ağustos 2009 tarihindeki PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını, hangi şaibeli işlere karıştığını gayet iyi biliyoruz. O tarihlerde Polis Akademisi’nde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat Anayasa Mahkemesi Başkanı’dır. Bugünkü haliyle devam edemez.”

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