Montları kaldırmayın... Hem soğuk hem yağmur geliyor

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Hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Bugün ve yarın ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağmur sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

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BİR HAFTA SÜRECEK

Tüm hafta yurdun büyük bölümünde yağışlar görülecek. Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yükseklerinde, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yer yer kar yağışı olacak. İstanbul’da bugün ve yarın 13-14 derece olacak hava sıcaklığı, pazartesi günü 9 dereceye gerileyecek, il genelinde yağışlar görülecek. Ankara’da hava sıcaklıkları 14-15 derece olacak ve yağışlar devam edecek. İzmir’de hava sıcaklıkları 16-17 derece olacak. Bugün, yarın ve pazartesi sağanak yağış bekleniyor.

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SIKI GİYİNİN

Pazartesiyle birlikte sıcaklıklarda kuzeybatıdan itibaren düşüş başlayacağından, sıcaklık farklarının neden olacağı sağlık sorunlarına karşı vatandaşlar dikkat etmeli ve sıkı giyinmeli.”

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‘TURİST ZATÜRRESİ’NE DİKKAT

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, evlerdeki rutubet nedeniyle oluşan küf ya da mantarların, zatürre ve kalıcı akciğer hasarına yol açabileceği uyarısında bulundu: “Küf; kokusundan ve yüzeylerde oluşan siyah ya da mavi renkli üremelerden rahatlıkla anlaşılabilir. Duvarda kabarmalar, boyanın arkasında oluşan pamuksu tabakalar en belirgin özellikleri arasında. Küf ve mantar, mevsim olarak daha çok kış aylarında görülse de diğer mevsimlerde de ortam havasına karışmaya devam ederler. Bu oluşumları önlemek için vatandaşlar, kapalı alanları sıklıkla havalandırmayı ihmal etmemeli. Küf ve mantar oluşan yapıyı, yüzeyi onarmalı ve iyileştirmeliyiz.

Bunun dışında ortam iklimlendirmesinin iyi olması ve klima filtrelerinin de düzenli periyotlarda değiştirilmesi çok önemli. Otel, alışveriş merkezleri ve hastanelerin iklimlendirilmesinde kullanılan merkezi klima sistemlerinde dezenfeksiyon iyi yapılmazsa, lejyonella dediğimiz bakteri ürer. Bu da solunum yoluyla havalandırma kanallarından ortama saçıldığında, bakteriyel zatürrelere yol açar. Lejyoner zatürresi ya da turist zatürresi dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar da tehlikeli zatürrelerdir. Erken teşhis edilmezse hastada yaşamsal risk oluşturabilir.”