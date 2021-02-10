Monolitin sırrı çözüldü

Şanlıurfa’da, geçtiğimiz cuma günü kentin simgelerinden Göbeklitepe yakınlarındaki bir araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve dün sabah aynı gizemle ortadan kaybolan monolitin sırrı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşam Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşma ile ortaya çıktı. Tüm dünyanın günlerdir yanıtını aradığı soru, Göktürk alfabesi ile monolitin üzerine yazılan, “Gökyüzüne bak ayı gör” sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer almasıyla cevaplanmış oldu.

MONOLİTTEKİ YAZI EKRANA YANSITILDI

Türkiye’nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli Uzay Programı’mızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ diyoruz” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri sırasında arkasındaki ekranda da monolitin üzerindeki Göktürk alfabesiyle yazılı olan slogan yansıtıldı. Böylece metal blokun, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı. Şanlıurfalı vatandaşlar, Milli Uzay Programı sloganının kentten yapılan gizemli çalışma ile duyurulmasının kendileri adına mutluluk verici olduğunu kaydetti.

‘UZAYLILAR ANADOLU’DA’

Monolit sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa basınında da geniş yer buldu. New York Times gazetesi haberi, “Türkiye’de bir monolit ortaya çıktı” başlığıyla duyurdu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi “Uzaylılar Anadolu’da” başlığıyla haberi verirken, Göbeklitepe’nin “Türkiye’nin Stonehenge’i” olduğu belirtildi. Fransız CNews kanalı, “Yeni gizemli bir monolit Türkiye’de ortaya çıktı” derken Rus haber ajansı Sputnik de Fransızca sitesinde olayı, “Türkiye’de üzerinde yazıt bulunan dikili metal blok ortaya çıktı” başlığıyla gördü.

‘GÖKYÜZÜNE BAK, AYI GÖR’

3 metre yüksekliğinde ve 50 cm genişliğindeki metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle, ‘Gökyüzüne bak, ayı gör’ yazısı bulunuyordu.