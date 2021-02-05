BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.

Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerel KSLTV televizyonuna yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi.

Hutchings, monolitin "new wave akımı sanatçıları" ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürdü.

MONOLİT NEDİR

Monolit nedir ve ne demek sorusu, belirli noktalarda ortaya çıkmaya başlaması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Tek parçadan oluşan blokları tasvir eden Monolit, sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan oluşmaktadır. Peki, monolit nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Monolit terimi, son günlerde farklı lokasyonlarda ortaya çıkan yekpare bloklar dolayısıyla gündemde yer almaya başlamıştır. Jeolojik ve teknolojik olarak ele alınan monolit, büyük boyutlu bir kitleyi ifade etmektedir. Peki, monolit nedir ve ne demek? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı monolit hakkında bazı bilgiler

MONOLİT NE DEMEK?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. İsim latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.