Monday Ne Demek? Monday Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman monday kelimesine karşılık olarak, ‘Pazartesi’ anlamı çıkmaktadır. Yani haftanın 7 günü içerisindeki Pazartesi ilk iş gününü anlatan bir İngilizce kelimedir.

Monday Ne Demek?

Monday kelimesi haftanın 7 gününden birini ifade eden İngilizce bir sözcüktür. Haftanın ilk iş gününü anlatan bir kelime olarak da öne çıkıyor. Türkçe karşılığı olarak ise Pazartesi biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkündür. Türkiye'de gündelik yaşam içerisinde kullanılan bir sözcük değildir. Ancak İngilizce öğrenmek isteyenler için mutlaka bilinmesi gereken kelimeler arasında yer alır.

Genelde İngilizcede haftanın günleri söylenirken öncelikle sunday, yani pazar günü ilk olarak dile gelir. Daha sonra ise monday sözcüğü, yani pazartesi gelmektedir. Bu doğrultuda siz de İngilizce üzerine bu kelimeyi haftanın günlerinden biri olarak Pazartesi şeklinde gündelik yaşamda değerlendirebilirsiniz.