Mona Lisa zaferi: Estetik davasında 20 bin TL kazandı

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Dilekçedeki iddialara göre, Ayşen Atar, 1999 yılında burnundan estetik ameliyatı oldu. Zaman içinde burnunun üzerinde iki ince çizgi beliren Ayşen Atar tekrar estetik ameliyatı olmak için Durak’a başvuruda bulundu.

10 NUMARA OLACAK

Prof. Dr. Durak da Ayşen Atar’a ‘Bana bırak. 10 numara burnun olacak. O iki hafif çizgi kesinlikle yok olacak’ dedi. Durak’ın bu sözlerine güvenen Ayşen Atar ameliyat masasına yattı. Durak ameliyattan dakikalar önce hastasına, ‘Senin üst dudağın çok ince, hafif dolgu yapayım. Bal gibi bir dudak olur” teklifinde bulundu. Ancak ameliyattan sonra Ayşen Atar’ın yüzü iki ayrı şekle girdi. Ayşen Atar dilekçesinde, “Yüzümün sağını solunu farklı hale getirdi. Sol tarafım normalken, sağ tarafım başka bir boyut kazandı. ‘Mona Lisa’ gibi yüzümün sağı solu farklı hale geldi. Gülümserken bile burnumun ucu aşağı düşüyor ve sol tarafa doğru yamuluyor. Burnumun ucu fazlasıyla yumuşak bir doku olarak her tarafa devriliyor. Davalıdan 103 bin lira tazminat istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Nazım Durak ise davanın reddini istedi. Durak, Ayşen Atar’ın daha önce başka bir plastik cerrah tarafından estetik burun ameliyatı geçirdiğini ve kendisine geldiğinde bu ameliyat sonrasında oluşan deformasyonların ve burnunun sağ üst tarafında oluşan çizgileri gidermek istediğini belirtti.

FAİZİYLE...

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılında davayı kısmen kabul ederek Durak’ın 5 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayşen Atar, tazminat miktarını az bularak davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dava yeniden görüldü. Davanın karar duruşmasına davacı Ayşen Atar ile davalı Durak’ın avukatı katıldı. Ayşen Atar, “Bilirkişi raporunda da davalı doktorun sorumlu ve kusurlu olduğu belirlenmiştir. Yüzümde kalıcı hasar hâlâ devam etmektedir” dedi. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Prof. Dr. Nazım Durak’ın 20 bin liralık manevi tazminatı 2012 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ayşen Atar’a ödemesine hükmetti.