Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar gÃ¶rmedi

Haberin DevamÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde Hatay'da Ã§ok sayÄ±da bina yÄ±kÄ±ldÄ± ve bir o kadar yapÄ± da aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼. Kentte yÄ±kÄ±lan binalardan biri de Åžahin 3 apartmanÄ± oldu. Bu apartmanÄ± diÄŸer yÄ±kÄ±lan binalardan ayÄ±ran, ilginÃ§ bir detay ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen Åžahin 3 ApartmanÄ±'nÄ±n temellerinin saÄŸlam olduÄŸu, hatta altÄ±ndaki otoparkÄ±n hiÃ§bir hasar gÃ¶rmediÄŸi; bu otoparktaki 7-8 aracÄ±n en ufak bir Ã§izik dahi almadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu araÃ§lar moloz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanÄ±p, otopark giriÅŸinin kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lacak.

Haberin DevamÄ±

"ARAÃ‡LARIMIZI YEDEK ANAHTARLA Ã‡IKARACAÄžIZ"

CNN TÃ¼rk'e konuÅŸan apartman sakini, "Bu binada 6. katta oturuyorum. Depreme burada yakalandÄ±k. EÅŸim, 2 Ã§ocuÄŸum ve bakÄ±cÄ±mÄ±zla beraber 6. kattaydÄ±k. Tahminimize gÃ¶re yan bina bize Ã§arptÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1. kat itibariyle ve temel saÄŸlam gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Depremden 12 saat sonra bizi fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±m ve kuzenlerim gelip Ã§Ä±kardÄ±. Zor zamanlardÄ±. AraÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n yedek anahtarlarÄ± bizde, yol dÃ¼zeltilince kendimiz Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." dedi.

Â