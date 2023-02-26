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Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dönen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar görmedi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Hatay#KahramanmaraÅŸ Depremleri#Deprem
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 26, 2023 11:05

KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde Hatay'daki Åžahin 3 ApartmanÄ± da yÄ±kÄ±ldÄ±, ancak apartmanÄ±n altÄ±ndaki otopark ilginÃ§ bir ÅŸekilde hasar gÃ¶rmedi. CNN TÃ¼rk'e konuÅŸan apartman sakini, "Tahminimize gÃ¶re yan bina bize Ã§arptÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1. kat itibariyle ve temel saÄŸlam gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. AraÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n yedek anahtarlarÄ± bizde, yol dÃ¼zeltilince kendimiz Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." dedi.

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KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde Hatay'da Ã§ok sayÄ±da bina yÄ±kÄ±ldÄ± ve bir o kadar yapÄ± da aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼. Kentte yÄ±kÄ±lan binalardan biri de Åžahin 3 apartmanÄ± oldu. Bu apartmanÄ± diÄŸer yÄ±kÄ±lan binalardan ayÄ±ran, ilginÃ§ bir detay ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar gÃ¶rmedi

Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen Åžahin 3 ApartmanÄ±'nÄ±n temellerinin saÄŸlam olduÄŸu, hatta altÄ±ndaki otoparkÄ±n hiÃ§bir hasar gÃ¶rmediÄŸi; bu otoparktaki 7-8 aracÄ±n en ufak bir Ã§izik dahi almadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu araÃ§lar moloz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanÄ±p, otopark giriÅŸinin kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lacak.

Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar gÃ¶rmedi

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"ARAÃ‡LARIMIZI YEDEK ANAHTARLA Ã‡IKARACAÄžIZ"

CNN TÃ¼rk'e konuÅŸan apartman sakini, "Bu binada 6. katta oturuyorum. Depreme burada yakalandÄ±k. EÅŸim, 2 Ã§ocuÄŸum ve bakÄ±cÄ±mÄ±zla beraber 6. kattaydÄ±k. Tahminimize gÃ¶re yan bina bize Ã§arptÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1. kat itibariyle ve temel saÄŸlam gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Depremden 12 saat sonra bizi fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±m ve kuzenlerim gelip Ã§Ä±kardÄ±. Zor zamanlardÄ±. AraÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n yedek anahtarlarÄ± bizde, yol dÃ¼zeltilince kendimiz Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." dedi.

Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar gÃ¶rmedi

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Moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶nen apartmanÄ±n garajÄ± en ufak hasar gÃ¶rmedi

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