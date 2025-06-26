Molotofkokteyli atılan evde can pazarı... Ölümden döndüler

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Adana Yüreğir’de önceki gün saat 01.00 sıralarında besici Ali (29) ile Meryem Artış (22) çifti, 3 çocuğunu uyuttuktan sonra salonda çay içti. Bu sırada sokağa gelen motosikletli 2 kişi, iddiaya göre, eve molotofkokteyli atıp kaçtı. Alevler kısa sürede evi sararken, Ali ve Meryem Artış, çocuklarını alarak dışarı çıktı. Meryem Artış, 3 aylık Abdullah’ın beşiğinde kaldığını fark edince alevlerin içine girip bebeğini kurtardı. Artış çifti, sokakta yanan evlerinin karşısında gözyaşı döktü.

‘ÇOCUKLARIM KORKU İÇİNDE’

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale etti. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Artış çifti 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Yakınlarının yanına yerleşen çift, evlerini kundakladığını ileri sürdüğü hasım oldukları akrabaları A.A. (20) hakkında şikâyetçi oldu. Meryem Artış, “Otururken evi ateşe verdiler. Eşim bizi zor kurtardı. Çocuklarım korku içinde, kalbim duracak sandım. O an ne yaşadığımı bir ben bilirim. Kapının önünü yaksalardı, evden çıkamazdık. Çocuklarımı kurtarana kadar her yerimiz yandı. Büyükleri çıkardık, bebeğim içeride kaldı. Ateşin içine girip, bebeğimi beşikten çıkardım. Çocuklarım hâlâ korku içerisinde, psikolojileri bozuldu. Onları sakinleştirmeye çalışıp, ‘İnşallah düzeleceğiz’ diyorum” dedi.

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Şüphelinin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Artış, “Çocuklarım ölseydi, ne yapardım? Bunu yapan insan değil, cani. Gündüz ya da biz yokken yaksaydı. Çocuklarımın canına kastetmeye geldiler. Hâlâ o anları unutamıyorum. Çocuklarımı kurtaramayabilirdim. Büyük oğlum, ‘Anne bisikletim yandı’ diyor. İyi ki çocuklarımın kılına zarar gelmedi. Evdeki her şey yandı. Ev sahibi de tadilatı yaptırmamızı istiyor. Böyle bir maddi gücümüz yok. Yardım eli uzatılmasını istiyorum” diye konuştu.

Baba Ali Artış, yeğeniyle aralarında küçükbaş hayvan ticaretinden kaynaklı husumet çıktığını ve 2 milyon lira isteyerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.