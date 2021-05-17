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HaberlerGündem HaberleriMollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül koronavirüse yenik düştü
GeriGündem Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül koronavirüse yenik düştü
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Haber Giriş: 17.05.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül koronavirüse yenik düştü

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Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül koronavirüse yenik düştü

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan ve 11 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şengül'ün, burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındığı evinde tedavisine devam edilen Şengül, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da aynı hastanede tedavi altına alındı.

MAYIS AYININ BAŞINDA YOĞUN BAKIM SERVİSİNE KALDIRILDI

Mayıs ayının başında yoğun bakım servisine kaldırılan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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