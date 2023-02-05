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Moleküler tedavi umut oldu

Güncelleme Tarihi:

#KANSER#Moleküler Tedavi#Tümör
Moleküler tedavi umut oldu
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

Kanser artık “ümitsiz” hastalık olmaktan çıkıyor. Uzmanlara göre kanserde geleceğin tedavisinin “moleküler” olması bekleniyor. Kişiye özel, tümörüne, genetik yapısına göre şekillendirilen moleküler tedaviler şu an için geleceğin tedavisi olarak görülüyor.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın, moleküler tedaviyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kanser tedavisindeki ilerlemeler ile ekonomik yüklerinin artması sağlık sistemleri için tehdit oluşturuyor. Bu nedenle gelişen tıbbın, moleküler terapilerin, hedefe yönelik ajanlara ve genetik terapilere ulaşabilmek için ülkemizin bu konu ile ilgili programlarını şimdiden yapması, milli politikaların oluşturulması gerekiyor. Aksi halde bu konudaki gecikmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ülke ekonomisi, sağlık sistemi, bireyler açısından sorun olabilir. Bu nedenle önümüzdeki 5-10 yıla yönelik tüm paydaşlar ile bir araya gelerek yol haritası oluşturması gerekiyor. Türkiye’nin bu yatırımı bir ekonomik getiri olarak da görmesi gerekir. Yani ülkemiz tüketici olmaktan üretici olma yönünde plan yapmalıdır. Böylece sadece hastaların terapiye ulaşması değil ülkemize ekonomik getiride de bulunacaktır.”

 

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#KANSER#Moleküler Tedavi#Tümör

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