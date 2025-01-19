Moldovalı kadına Şişli'de şok! Polis, şüphelileri 'konum' takibi yaparak yakaladı

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Olay, 7 Ocak Salı günü saat 20.15 sıralarında Şişli Osmanbey Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de yaşayan Moldovalı Elena Buiucli olay günü akşam saatlerinde arkadaşıyla Japon restoranına gitti. Sipariş veren Buiucli yemeğini beklemeye başladı. O sırada yan masaya gelen iki kadın sohbet etmeye başladı. Buiucli’nin çantasını gözüne kestiren şüpheliler saniyeler içerisinde çantayı çalarak restorandan çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS CEP TELEFONU KONUMUNU TAKİP ETTİ

Çantasının çalındığını fark eden Elena Buiucli, durumu restoran yetkililerine bildirdi. Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Çantanın yan masadaki 2 kadın tarafından çalındığı ortaya çıktı. Buiucli’nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kadının telefonunun konum bilgisini takip eden polis ekipleri hırsızların peşine düştü. Dakikalar içerisinde çok sayıda yer değiştirdikleri tespit edilen hırsızların son olarak Sultangazi’de bir siteye girdikleri belirlendi. Şüphelilerin kadına ait değersiz eşyaları Beyoğlu’nda bir çöp konteynerine attığı belirlenirken, polis eşyaları bularak kadına teslim edildi.

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'BANA HİÇ ŞÜPHELİ GÖRÜNMEDİLER'

Olayla ilgili konuşan Elena Buiucli, "Restoranda yemek yiyordum, yanıma iki kadın geldi. İlk başta bana hiç şüpheli görünmediler. Yemeği bitirdikten sonra çantamın kaybolduğunu fark ettim. Ondan sonra restoran yönetimine söyledim ve kamera kayıtlarını açtık. Kayıtları izleyince çantamın yanında oturan iki hanımefendi tarafından çalındığını gördüm. Ondan sonra hemen polise ve AVM yönetimine haber verdik. Bizim tariflerimize ve kamera kayıtlarına göre AVM'de şüpheli 2 kadını aramaya başladılar. Maalesef bulamadılar. Çantamın içerisinde bir miktar dolar ve Türk lirası vardı. Cep telefonum, kablosuz kulaklığım, araba anahtarı ve değerli eşyalarım vardı" dedi.

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'ÇEVRENİZE VE EŞYALARINIZA DİKKAT EDİN'

Elena Buiucli, "Telefonun gösterdiği konuma göre 2 kadın yürüyerek uzaklaşıyordu. Kurtulaş’a doğru gidiyorlardı ve polise haber verilmişti. Sonra konum çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. İkinci konumları ise Yay Meydanı Caddesiydi. Orada da 10-15 dakika kaldılar. Polis oraya varınca hırsızları bulamadı ama çöp kutusunda değersiz eşyalarımı buldular ve bana teslim ettiler. Konuma göre devam ettiler ancak çok hızlı gidiyorlardı. 20 dakika içerisinde 5 semt değiştirdiler ve en son konumları Sultangazi’de bir site oldu. Bu işi 1-2 kişi değil de bir grup olarak organize etmiş gibilerdi. Kamera kayıtlarında yüzleri gözüküyor. Hareketlerinden ilk defa yapmadıkları belliydi. Herkesin çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Lütfen siz de çevrenize ve eşyalarınıza dikkat edin" diye konuştu.