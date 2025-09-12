×
Mola bitti tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kırşehir#İstanbul#Adli Kontrol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 01:01

Kırşehir’de yaklaşık 10 gün önce işyerinin kepengine, ‘Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle’ yazılı kâğıt asan kuyumcu Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan’dan haber alınamıyordu.

Alacaklı olduklarını belirten çok sayıda kişinin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve çevik kuvvet ekipleri, kapalı işyerinin kepenklerini açarak içeride inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucu işyerindeki altınların yerinde olmadığı anlaşıldı.

KOCA TUTUKLANDI EŞİ SALIVERİLDİ

Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’dan Kırşehir’e götürülen Durukan çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan çiftten Ahmet Durukan tutuklanırken, eşi Dilek Durukan ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

 

