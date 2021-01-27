Mohikan ne demek ve nedir?

Sömürgeleştirmeden önce, Mohikanlar en az beş gruptan oluşuyordu ve ayrıca üç anasoylu klan tarafından organize ediliyordu; ikincisi, seçilmiş danışmanların yardım ettiği saşemler veya şefler tarafından yönetiliyordu. Kabile üyeleri, tepelerde konumlanmış ve surlarla çevrili 20 ila 30 evlik kalelerde ve mısır tarlaları ile ormanlık alan arasında yer alan kapalı köylerde yaşıyordu.

Hollandalılarla ilk temasa geçtiklerinde, Mohikanlar Mohawk'larla savaş halindeydiler ve 1664'te Albany yakınlarındaki Schodack'tan şu anki Stockbridge , Mass'a taşınmak zorunda kaldılar . Bölgelerini yavaş yavaş orada sattılar ve 1736'da Stockbridge'de bir görevde toplandılar Burada gruplar dağıldı ve diğer kabilelerle birleşti. Stockbridge grubu daha sonra Wisconsin'e taşındı ve Munsee grubuna katıldı; 19. yüzyılda Wisconsin'de iki gruba ortak bir alan tahsis edildi.

Nüfus tahminleri, 21. yüzyılın başlarında yaklaşık 3.500 Mohikan torunu olduğunu gösteriyor.