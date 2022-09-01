Moğolistan’dan Türkiye’ye şifa yolculuğu... 'Kalbimde saatli bomba vardı'

Haberin Devamı

MOĞOLİSTAN’da yaşayan aile hekimi Nemekhjargal Nyamjav (28) 2 yıl önce göğsünde bir ağrı hissetti. Genç hekimde, kırsal kesimde yaşayanlarda sıkça görülen ve hayvanlardan geçen ‘kist hidatik’ olduğu anlaşıldı. Ancak nadir olan durum, canlı parazitlerle dolu kistin kalbe yerleşmiş olmasıydı. Kritik bir operasyon geçirmesi gereken ve bu ameliyatı ülkesinde olamayacağını anlayan Dr. Nyamjav, kendisi gibi Moğol olan ve Türkiye’de kardiyolog olarak çalışan Dr. Ulaankhuu Batgerel ile iletişime geçti.

‘TÜRK HEKİMLERE MÜTEŞEKKİRİM’

Tedavi için İstanbul’a gelen Dr. Nyamjav, Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgen tarafından ameliyat edildi. Sağlığına kavuştuktan sonra Türk doktorlara teşekkür ederek ülkesine dönen Moğol hekim, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Doktor olmama rağmen yaşadığım bu sıkıntıların nedeninin kalbime yerleşen ‘kist hidatik’ olabileceğini hiç düşünmemiştim. Karaciğer ve akciğerde duymuştum ama kalpte olması beni gerçekten de çok şaşırttı. Bu ameliyatın çok riskli olduğunu ve Moğolistan’da yapılamayacağını öğrendiğimde de hızlı bir şekilde araştırma işine girdim. Bir arkadaşım Türkiye’de kardiyolog olan Dr. Ulaankhuu Batgerel ile iletişime geçmemi sağladı. Önden tahlillerimi gönderdim ve kendisinden görüş aldım. Sonrasında da İstanbul’a geldik. Kalbimdeki saatli bombadan kurtulduğum için çok mutluyum.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hoş geldin Orient Ekspres Haberi Görüntüle

MESLEK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM 3. VAKA

Operasyonu gerçekleştiren Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Bilgen, şu bilgileri verdi: “Hastamızın kisti, kalbin sol karıncığına yerleşmişti. Kalp, ortalama dakikada 70, günde 100 bin kez kasılarak içindeki kanı vücudumuza pompalar. Dolayısıyla bu kadar çok hareket eden organda bulunan bu kistin, kalbin sürekli kasılması nedeniyle patlama ihtimali çok yüksektir. Kistin patlaması ise ciddi bir hayati risk yaratır. Bunun nedeni de içinde canlı ve zararlı parazitlerin bulunması. Patladığında parazitler vücuda yayılır, büyük bir alerjik reaksiyon gösteren hasta, anaflatik şok dediğimiz bir durumla hayatını ani şekilde kaybedebilir. Bu kistin ameliyat sırasında da patlama riski vardı. Bu nedenle ameliyat sırasında önce bu parazitleri özel bir madde ile öldürdük, ardından kisti bulunduğu yerden çıkardık. Çok şükür ki ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladık. 37 yıllık meslek hayatımda böyle bir vaka ile 3. kez karşılaştım.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu’na sunulan rapor ve erken seçim ihtimali Haberi Görüntüle

KİST HİDATİK NEDİR?

Köpek, kurt ve tilki gibi et yiyen hayvanların ince bağırsaklarında yaşayan parazitler, dışkı yoluyla çevreye yayılıyor. İnsanlar da bu parazit yumurtalarını çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerle kirli içme sularından vücuduna alabiliyor. Bağırsaklardan yola çıkan bu parazit, çoğu zaman karaciğer ya da akciğerde yerleşip kist oluşumuna neden oluyor. Çok nadir olarak da kalp ya da beyne yerleşebiliyor. Tedavide geç kalınması durumunda ani ölümlere neden olabiliyor.