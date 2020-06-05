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Haber Giriş: 05.06.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Mogan (Gölbaşı) Gölü nerede ve hangi şehirde? Mogan Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

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Mogan (Gölbaşı) Gölü nerede ve hangi şehirde? Mogan Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi
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Türkiye'nin en özel gölleri arasında Mogan Gölü gelmektedir. Yani diğer bir ismiyle Gölbaşı olarak da bilinir. Bu göl hakkında amaca uygun farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, Mogan (Gölbaşı) gölü nerede ve hangi şehirde? Mogan gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Çok özel bir göl olması ile beraber bazı özellikleri ve efsanesi üzerinden de Gölbaşı Gölü merak edilen bir doğal oluşumdur. Bu oluşum hakkında detaylı bilgileri güvenli şekilde elde edebilirsiniz.

 Mogan (Gölbaşı) Gölü Nerede?

 Mogan (Gölbaşı) gölü Ankara'nın 25 kilometre uzağında yer alan Gölbaşı ilçesinde yer almaktadır. Farklı ulaşım yolları ile beraber Ankara üzerinden bölgeye erişim sağlanabilir.

 Mogan (Gölbaşı) Gölü Hangi Şehirde?

 Mogan (Gölbaşı) gölü Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da yer almaktadır. Ankara Merkez'den 25 kilometre kadar uzaklıkta yer alan Gölbaşı ilçesine bağlıdır.

 Mogan (Gölbaşı) Oluşumu

 Mogan (Gölbaşı) gölü alüvyonların birikmesi ile oluşmuş bir göldür. Suyu hafif tuzlu olan bu göl derelerin sürüklemiş olduğu bol miktardaki kum ve çakıl gibi taş parçalarını bünyesinde barındırmaktadır.

 Mogan (Gölbaşı) Özellikleri

 Mogan Gölü toplamda 11 dere ile beslenen özel bir göldür. Özellikle birçok etkinliğin merkezi olarak bilinir. Doğa Parkı, piknik alanları ve asma köprüsü ile beraber koşu yolları ya da yürüyüş alanları devamlı olarak insanları çekmektedir. En özel doğal parklar arasında yer alır.

 Mogan (Gölbaşı) Gölü Derinliği

 Mogan Gölü'nün derinliği 2,80 metre kadardır. Tabii bu gölün derinlik açısından farklı kısımlarda değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak genel olarak 2,80 metre kadar derinliğe ulaşmaktadır.

 Mogan (Gölbaşı) Gölü Büyüklüğü

 Mogan (Gölbaşı) gölü uzunluk açısından tam 14 kilometre gibi yüksek bir noktaya ulaşmaktadır. Aynı zamanda genişlik açısından ise 5000 metre kadar noktaya çıktığını dile getirmek mümkün.

 Mogan (Gölbaşı) Gölü Efsanesi

 Ganey ile Monza adında iki genç birbirlerine aşık olur ancak aileleri bu aşka izin vermez. Bu yüzden haberleri olmadan her iki genç ayrı ayrı tepelere çıkar. Tırmandıkları tepelerde 10 yıl boyunca hiç durmadan ağlarlar. Bunun neticesinde ise gözyaşları sel olur ve Mogan Gölü oluşur.

 

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