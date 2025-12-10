Haberin DevamÄ±

BÃ¼ÅŸra KarakaÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n tamamÄ± ÅŸÃ¶yle: TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararasÄ± platformlarda temsil etmiÅŸ, Ã¼lkemize Ã§eÅŸitli alanlarda baÅŸarÄ±lar kazandÄ±rmÄ±ÅŸ bir birey olarak, ÅŸahsÄ±ma yÃ¶nelik tamamen asÄ±lsÄ±z ve kurguya dayalÄ± iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme zorunluluÄŸu doÄŸmuÅŸtur. HayatÄ±m boyunca ÅŸiddetle, darpla veya herhangi bir hukuksuz eylemle anÄ±lmamÄ±ÅŸ biri olarak, hakkÄ±mda Ã§Ä±karÄ±lan ve kiÅŸilik haklarÄ±mÄ± zedeleyen bu iddialarÄ± kesin bir dille reddediyorum. SÃ¶z konusu olay, 18 KasÄ±m 2025 tarihinde Ã¶zel bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ddialarÄ±n aksine; Maria A. adlÄ± kiÅŸi, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na davet edilmediÄŸi halde, katÄ±lanlardan biriyle sosyal medya Ã¼zerinden iletiÅŸime geÃ§erek kendini zorla davet ettirmiÅŸtir. (Ä°lgili Instagram mesajlarÄ± mevcuttur.) Bahsi geÃ§en kiÅŸi davetlilerin bilgisi ve izni olmaksÄ±zÄ±n ortamda kayÄ±t yapan bir akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼kle gizli Ã§ekim yaparken fark edilmiÅŸ, tuhaf ve provokatif davranÄ±ÅŸlar sergilemiÅŸtir. (Ä°lgili gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler mevcuttur.)

'ETKÄ°NLÄ°K ALANINDAN AYRILMA KARÅžILIÄžINDA PARA TALEP ETMÄ°ÅžTÄ°R'

AÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±nda "Gizli kayÄ±t aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kendisinden etkinliÄŸi terk etmesi istenmiÅŸtir. Bu talep karÅŸÄ±sÄ±nda agresif tavÄ±rlar sergilemiÅŸ ve ayrÄ±lmamak iÃ§in direnmiÅŸ, etkinlik alanÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda para talep etmiÅŸtir. Herhangi bir ÅŸiddet veya darp eylemi olmaksÄ±zÄ±n ÅŸahÄ±s ortamdan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Olay gecesi kolluk kuvvetleri, kutlamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere gelmiÅŸ ve birkaÃ§ kiÅŸi karakola davet edilmiÅŸtir. Karakolda Maria A. isimli ÅŸahsÄ±n kimseden ÅŸikÃ¢yetÃ§i olmamasÄ± Ã¼zerine taraflar karakoldan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

'KAYITLARDA HERHANGÄ° BÄ°R DARP VEYA ÅžÄ°DDET GÃ–RÃœNTÃœSÃœ YER ALMAMAKTADIR'

AÃ§Ä±klamada " SavcÄ±lÄ±k dosyasÄ±nda ve emniyette bulunan karakola iliÅŸkin kamera kayÄ±tlarÄ±nda da herhangi bir darp veya ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yer almamaktadÄ±r.

Ä°ddia sahibi kiÅŸi, olaydan sekiz gÃ¼n sonra ÅŸikÃ¢yetÃ§i olmuÅŸ, ancak alÄ±nan raporda somut bir darp ya da yaralanma bulgusu tespit edilmemiÅŸtir. BugÃ¼n gelinen noktada; izinsiz kayÄ±t alÄ±nmasÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada dolaÅŸÄ±ma sokulmasÄ± ve bu sÃ¼reÃ§te baskÄ± oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, yaÅŸananlarÄ±n ÅŸantaj ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma giriÅŸimi boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶stermektedir. Bu nedenle ilgili kiÅŸiler hakkÄ±nda hukuki ve cezai baÅŸvurular yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, sÃ¼reÃ§ Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± nezdinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. AvukatlarÄ±m konuyu yakÄ±ndan takip etmektedir. GerÃ§eklerin yargÄ± sÃ¼recinde ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na olan inancÄ±m tamdÄ±r. Kamuoyunun, doÄŸrulanmamÄ±ÅŸ ve tek taraflÄ± iddialara itibar etmemesini rica ederim" ifadeleri yer aldÄ±