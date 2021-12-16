Moda'daki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler! Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladıkAsgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık!#Asgari Ücret
Milyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktıMilyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktı#Asgari Ücret
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Asgari ücrette tarihi artış Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldıAsgari ücrette tarihi artış! Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldı#Asgari Ücret
Bahçeliden asgari ücret açıklaması: Yüreklere su serptiBahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Yüreklere su serpti #MHP
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Modadaki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler Ayhan Sicimoğlu isyan etmiştiModa'daki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler! Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti#Moda
NATOdan Rusya açıklaması... Putini çıldırtacak fotoğrafı verdilerNATO'dan Rusya açıklaması... Putin'i çıldırtacak fotoğrafı verdiler! #RUSYA
BDDKdan önemli açıklama Amacı dışında kullanılan krediler için talimatBDDK'dan önemli açıklama! Amacı dışında kullanılan krediler için talimat#BDDK
Korkunç infaz 7 kişi halka açık yerde infaz edildiKorkunç infaz! 7 kişi halka açık yerde infaz edildi#Kuzey Kore
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Sadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin olduSadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin oldu! #Albrecht Dürer
‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi!#Cem Yılmaz
Beşiktaş için çarpıcı iddia Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş...Beşiktaş için çarpıcı iddia! "Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş..."#Beşiktaş
HABERLERGündem Haberleri

Moda'daki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler! Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti

#Moda#Kadıköy#İstanbul

Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yaparken kendisini uyaran Okan Duman isimli müzisyeni darp ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Aras K. kimsenin görmeyeceği bir köşeye tuvaletini yaptığı sırada Okan Duman'ın hiçbir şey demeden kendisini darp ettiğini iddia etti. İki taraf da ifadelerinde birbirinden şikayetçi oldu. Olayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan isyan ederken 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, 14 Aralık'ta dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi ve arkadaşları Okan Duman'a saldırdı. Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, emniyetteki işlemlerinin ardından karakoldan ayrıldı. Ancak savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

"SİNİRLENEREK ŞAHSA BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

Şikayetçi Okan Duman, 14 Aralık gece 01.00 sıralarında Moda Caddesi'nde yürüdüğünü, şüphelilerden Aras K.'nin yola işediğini gördüğünü ve şüphelinin kendisi ile eşine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. Duman, şahsın kendisine diklendiğini iddia ederek “Sinirlenerek şahsa birkaç kez yumruk attım. Daha sonra bu şahıs ve arkadaşları bana saldırdılar. Mete İ. isimli şahıs beni öldürmekle tehdit etti. Ben olaydan sonra çantamdaki eşyalarımın yere saçıldığını fark ettim ve yaptığım kontrollerde cüzdanımın içerisindeki 200 lira param yoktu. Kimin aldığını görmedim, bu şahıslardan birinin aldığını düşünüyorum" diyerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…Haberi Görüntüle

Yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Modada mide bulandıran olay Ayhan Sicimoğlu isyan ettiModa'da mide bulandıran olay! Ayhan Sicimoğlu isyan ettiHaberi Görüntüle

"AYIRMAK İÇİN YUMRUK ATTIM"

Burada savcıya ifade veren şüpheli Mete İ. olay günü alkol aldıklarını, Aras K.'nin yol kenarına idrarını yaptığı sırada Okan Duman isimli şahsın bir anda hiçbir şey söylemeden Aras K.'ye saldırdığını iddia etti. Şüpheli Mete İ. ifadesinde “Ben hemen Aras'ın yanına koştum ve ayırmak için Okan Duman'a yumruk attım.

Modadaki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti

Okan bana vurmaya çalıştı ancak vuramadı, Aras da Okan'a yumruklarıyla karşılık verdi. Okan Duman yere düştü ancak ben iddia edildiği gibi kendisine uçan tekme atmadım, dizimle vurmuş olabilirim, tekme atmış olabilirim" ifadelerini kullandı. Şüpheli Mete İ. de Okan Duman'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Mete İ. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek “Okan Duman'ın parasını çaldığımız iddiaları gerçeğe aykırıdır" dedi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı... İşte yeni zam oranıCumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı... İşte yeni zam oranıHaberi Görüntüle

OLAY NEDENİYLE PİŞMAN OLDUĞUNU KAYDETTİ

Haberin Devamı

Şüpheli Aras K. ise savcılık ifadesinde alkol aldıktan sonra Moda Caddesi'nde yürümeye başladıklarını belirterek “Bu sırada ben çok sıkışmıştım ve kimsenin göremeyeceği bir köşeye gerçek tuvaletimi yapmaya başladım. İsminin Okan Duman olduğunu öğrendiğim şahıs bir anda yakama yapıştı ve suratıma yumruk attı" dedi. Şüpheli Aras K. kendisini korumak amacıyla Duman'a yumruk attığını, arkadaşı Mete İ.'nin de ayırmak için yumruk attığını iddia etti. Aras K. kimsenin göremeyeceği gizli bir köşede tuvalet yaptığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu kaydetti. Aras K. de “Beni darp eden ve bana parasını çaldığım yönünde iftira atan Okan Duman'dan şikayetçiyim" dedi. Savcılık Aras K.'yi "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ.'yi de "Basit yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Haberin Devamı

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moda#Kadıköy#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık