Moda tasarımcısı cinayetinde yeni detaylar! İfadesinde çark etti

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Olay, 12 Mart'ta Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'nin bilinen moda tasarımcılarından Emre Coşgun, kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille yanında arkadaşı Onur Şimşek ile boş araziye gitti. Burada otomobilde iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Onur Şimşek, Coşgun'u göğsünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından Şimşek, yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışanlardan bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, kurtarılamadı.

Polis, cinayetin şüphelisi olarak Onur Şimşek'i gözaltına aldı. Kavga sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan Onur Şimşek ilk ifadesinde arkadaşı Emre'yi 'Fatih' isminde birinin bıçaklayıp, kaçtığını iddia etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilde üçüncü bir kişinin olmadığını belirledi. Onur Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'OLAY GÜNÜ İLK KEZ KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili iddianameyi tamamladı. Cinayet şüphelisi Onur Şimşek hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Onur Şimşek'in ilk ve sonraki ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtildi.

Şimşek ifadesinde, "Yaşadığım olayı tüm açıklığıyla anlatacağım. Olaydan bir ay önce işsiz kaldım. Emre Coşgun, olaydan 3 ay kadar önce bana sosyal medya hesabımdan arkadaşlık gönderdi. Kendisini tanımasam da isteği kabul ettim. Mesajlaşmaya başladık. Birbirimize neler yaptığımızı, nasıl geçindiğimizi anlattık. O da bir tekstil firmasında grafik tasarım bölümünde çalışıyormuş, ayrıca firmanın internet üzerinden e-ticaret işlerini de yapıyormuş. Ben de bu işi yapmak istediğim için bilgi istedim. Kendisiyle daha sonra telefonla görüşmelerimiz oldu. Olay günü ilk kez kendisiyle yüz yüze görüştük. Daha önce de bana başka bir arkadaşlık sitesinden 'Arayış nedir?' diye sordu. Bu sorudaki amacı cinsel olarak hangi eğilimde olduğumu öğrenmek maksatlı idi. Ben de 'Herhangi bir arayış içinde değilim' diye yanıt verdim. Olaydan iki gün önce Emre'ye telefonla konuştuğumuzda eşcinsel olduğunu ima etti. Ben de insanların tercihlerine saygı duyduğumu söyledim" dedi.

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'CİNSEL ORGANIMA DOKUNDU, TEPKİ GÖSTERDİM KAVGA ÇIKTI'

Şimşek ifadesinde olay günü Coşgun'un kendisini aradığını, sonra da buluştuklarını belirterek şunları söyledi:

"Otomobilde benim cinsel organımı elledi, ben de elini itip, tokat attım. Emre 'Ben seninle neden görüşüyorum anlamadın mı?' diyerek tekrar cinsel organımı elledi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve 'Ben seninle e-ticaret işini öğrenmek için görüşüyorum' dedim, sonra yüzüne yumruk attım. Emre yakama yapıştı, bıçak çıkardı ve karnıma doğru tuttu. Ben de kendimi savunmak için bıçağı tutmaya çalıştım. O sırada parmaklarım kesildi. İtiş kakış sırasında bıçak düştü. Bu sırada Emre bana yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için bıçağı alıp savurdum. Otomobilden çıktıktan sonra üzerime gelince kendimi savunmak amacıyla savurdum. Bıçak neresine denk geldi bilmiyorum. İkimiz de yere düştük.

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Emre yere yığıldı. Kan geldiğini görünce sağlık malzemesi vardır, düşüncesiyle otomobilin bagajına baktım. Bulamayınca akaryakıt istasyonundakilere bağırıp, yardım istedim. Polisler gelinceye kadar kanayan yere tampon yaptım. Emre'nin benimle cinsel amaçlı arkadaşlık yapmak istediğini araca binince öğrendim. Kendisine cinsel ilişki istemediğimi söylesem de ısrar edip, bana bıçak çekmesi sonucunda kendimi korumak amacıyla olaylar gelişti ve yaşandı. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum. Kesinlikle öldürmek maksadıyla hareket etmedim. Pişmanım keşke bu olay yaşanmasıydı."

SAVCILIK CİNSEL SALDIRI EYLEMİNİN VARLIĞINI KABUL ETMEDİ

İddianamede ise savcılık tarafından şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamında yapılan incelemede, şüpheli ile maktulün tam olarak belirlenemeyen sebeple aralarında çıkan tartışmada şüphelinin de ikrar ettiği üzere, hatırlamayacağı kadar çok bıçak darbesi ile maktul Emre Coşgun'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü, bıçak üzerinde yapılan incelemede iz tespit edilememişse de şüphelinin yakalandığı anda ve sonrasında beyanlarındaki çelişkiler dikkate alındığında, maktul tarafından kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğindeki eylemlerin varlığının kabul edilemeyeceği, şüphelide oluşan yaraların, kamera görüntülerine yansıyan çok sayıdaki bıçak darbesi dikkate alındığında kendisine yönelen bıçağı tutması ile gerçekleşmemiş olduğunun değerlendirilmesi ile şüphelinin maktulü herhangi bir haksız tahrik eylemi olmadan bıçaklamak suretiyle öldürdüğü anlaşılmaktadır."

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Onur Şimşek, 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.