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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Mobilyaların üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

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Mobilyaların üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyalar üzerinde seyahat eden bir kişi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyaların üzerindeki kişi, görenlerin tepkisini çekti. Gece karanlığında mobilyalar üzerindeki tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüye tepki yağdı.

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