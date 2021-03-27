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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

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Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ambalaj ürünleri satılan 3 katlı mağazada çıkan yangın bir saatte söndürüldü.

Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde bulunan mobilya ambalaj ürünleri satan 3 katlı mağazada çıktı. 2'nci ve 3'üncü katları saran alevlere, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması yaparken birinci kattaki malzemeler çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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