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DHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 23:03,Son Güncelleme:

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

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Mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
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Samsun'un Canik ilçesinde, büro mobilyası imalathanesinde çıkan yangın, ittafiye ekiplerince söndürüldü. Hasara neden olan yangında, imalathaneye girmeye çalışan bir kadın, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Canik ilçesindeki büro mobilyaları imalathanesinin 3'üncü katında saat 20.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı imalathanede mesai yapan işçiler, kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını imalathanenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangın sırasında imalathaneye girmek isteyen ve sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın ise yakınlarınca sakinleştirilip, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

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