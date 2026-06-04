Mobil müze avrupa turnesinde

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Türkiye genelinde 81 ili ziyaret eden ve daha sonra Balkan ülkelerinde programlar gerçekleştiren mobil müze, Çanakkale Savaşları’nın hatırasını yaşatmak, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmeyi ve tarih şuurunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Avrupa programı kapsamında ilk olarak 1 Haziran’da Almanya’nın Münih kentinde ziyaretçilerini ağırlayan müze Frankfurt, Berlin, Hamburg, Duisburg ve Köln kentlerinde vatandaşlarla buluşacak. Çanakkale Savaşları’na ait fotoğraflar, tarihi belgeler, savaş objeleri ve dijital içeriklerin yer aldığı müzede ziyaretçilere Çanakkale Savaşları’na ilişkin bilgiler sunuluyor. Müzenin 2026 yılı programı kapsamında Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Kosova’da çok sayıda şehirde ziyaretçilerle buluşacağı bildirildi. DHA





