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Mobil göç noktalarında... 1 ayda 21 bin kaçak yakalandı

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#Mobil Göç Noktaları#Kaçak Göçmen#Ali Yerlikaya
Mobil göç noktalarında... 1 ayda 21 bin kaçak yakalandı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

Kaçak göçmenlerle mücadeleyle ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, İstanbul’da mobil göç noktaları kurduklarını hatırlatarak, “1 ayda göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bin düzensiz göçmen tespit ettik ve sınır dışı ettik” dedi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Gayet iyi gidiyoruz. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmakta. Bunların 1 milyon 243 bin 423’ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılar. 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunuyor. Geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli var. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlar. İstanbul’u pilot bölge yaptık. Mobil göç noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik.”

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Mobil göç noktalarında... 1 ayda 21 bin kaçak yakalandı

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#Mobil Göç Noktaları#Kaçak Göçmen#Ali Yerlikaya

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