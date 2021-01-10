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Fatma AKSU
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mobil ekmek büfeleri

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Mobil ekmek büfeleri
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen ay, 142 yeni noktaya İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfesi konulmasına ilişkin teklifi İBB Meclisi’nde kabul edilmeyince geçici 40 mobil halk ekmek büfesi hizmete girdi.

Mobil büfelerinin ilk seferi, İHE Genel Müdürü Okan Gedik’in katılımıyla, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünden start aldı. İmamoğlu yeniden tasarım bedeli ve kira artışıyla mevcut İHE büfelerine ilave olarak 142 yeni büfe açmak için İBB Meclisi’ne 2 kez teklif vermiş ancak AK Parti grubu teklifi “Örgüt elemanlarına verilecek” gerekesiyle onaylamamıştı. İmamoğlu’nun bu adımla İBB Meclisi’ni baypas edip, son günlerde çeşitli semtlerde rastlanan ekmek kuyruklarını ortadan kaldırmayı amaçladığı söyleniyor.

Mobil ekmek büfeleri

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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