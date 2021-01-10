Mobil ekmek büfeleri

Mobil büfelerinin ilk seferi, İHE Genel Müdürü Okan Gedik’in katılımıyla, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünden start aldı. İmamoğlu yeniden tasarım bedeli ve kira artışıyla mevcut İHE büfelerine ilave olarak 142 yeni büfe açmak için İBB Meclisi’ne 2 kez teklif vermiş ancak AK Parti grubu teklifi “Örgüt elemanlarına verilecek” gerekesiyle onaylamamıştı. İmamoğlu’nun bu adımla İBB Meclisi’ni baypas edip, son günlerde çeşitli semtlerde rastlanan ekmek kuyruklarını ortadan kaldırmayı amaçladığı söyleniyor.