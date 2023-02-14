Mobil eczaneler kuruluyor

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Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, valilik tarafından uygun görülen mekânlarda veya mobil araçlarda faaliyet izni verilecek.

DÖRT İLİ KAPSIYOR

Kararname en büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor. Bu bölgelerdeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

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-Ayrıca söz konusu dört ilde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden muaf tutulacak.

TEB’DEN İKİ İL İTİRAZI

-Mobil eczane kararının çok yerinde olduğunu belirten Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Saymanı Tahir Özelçi, Malatya ve Şanlıurfa’nın kararname dışında bırakılmasının önemli bir açık yaratacağını söyledi. “Malatya’da yaklaşık 15 eczane enkaz altında, 40’a yakın eczane kullanılamaz halde” diyen Özelçi, şunları kaydetti: “Urfa’da da ağır hasarlı eczaneler var. Bakanlık ile görüştük, sabahtan itibaren telefonlarım susmuyor. İlaca ulaşmak için çözümler aranıyor. Şehrin üçte biri gitti. Konuyu TİTCK ve Bakanlığa ilettik, dileriz çözülür” dedi.

25 SAHRA ECZANESİ KURDUK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde gezici ve konteyner eczaneler kurduklarını dile getiren Özelçi, 25 sahra eczanesinden mobil olarak çadır kentlere de ilaç götürdüklerini ifade etti. Özelçi, Türkiye genelindeki 54 eczacı odası ile sahra eczanelerine ilaç, hasta bezi, mama, çocuk bezi, anne-bebek ürünleri, hijyen kitleri, dezenfektanları ücretsiz dağıtılmak üzere ulaştırdıklarını söyledi. (Yasemin SALİH)

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SALGINA KARŞI BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını belirterek, başta uyuz salgınını engellemek üzere ‘Dermojik Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Kurulu’ oluşturulduğunu duyurdu. Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Hürriyet’e şunları söyledi: “Deprem felaketi yaşandıktan sonra insanlar başını sokacak bir yer arıyor. Burada doğal olarak hijyen koşullarına bakılamıyor. Zaten su büyük sorun. Kalabalık ortamlarda bir arada kalınıyor. Bir kişide olan hastalık, diğer kişilere çok kolay bulaşabiliyor. Enfeksiyon hastalıklar gibi paraziter hastalıklar da bu kolay bulaşa dahil. Tüm bu hastalıklar şu anda deprem bölgesinde artış eğilimi gösteriyor. ‘Dermojik Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Kurulu’nca sadece deprem bölgesinde değil, aynı zamanda diğer illere gönderilen depremzedelerin de takibi, kontrolleri yapılacak. Bu kişilerin kayıtları mevcut. Olası salgın ortaya çıkmadan, engelleme konusunda planlama yapıyoruz. Uyuz, şiddetli kaşıntı ile ortaya çıkan ve kaşıntıya bağlı olarak kabuklu yaraların oluşmasına neden olan bir hastalık. İlaç tedariki de sağlanacak.” (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)

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İLAÇ YAĞMASINA DİKKAT!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, deprem bölgesinde 4 bin 290 eczane bulunduğunu, bunların büyük çoğunluğunun yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı: “Ne yazık ki yağmalanan eczanelerimiz büyük sorun yaşıyor. Kontrole tabi, uyuşturucu içerikli, yüksek dozda ağrı kesicilerin bulunduğu renkli reçeteli ilaçlarımız çalındı. Çalınan ilaçların hesabı eczacılara sorulmamalı. Bölgede silahlı koruma tutan eczacılarımız var.Eczacılarımız ilaçları ücretsiz dağıtmaya başladı. SGK ve göç idaresinin, faturasını kesip teslim ettikleri fatura bedellerinin, avans olarak ödenmesini istiyorlar ki yeniden ayağa kalkabilsinler.”

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KOCA: 2 TIBBİ DEPO KURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep’te iki merkezi tıbbi depo oluşturulduğunu belritti. Koca “İlaç ve tıbbi malzemeler bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Sevkıyatlarda 6’sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır. Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor” dedi.(ANKARA)