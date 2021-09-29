MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

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Aydemir KADIOĞLU- İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi’nin tümünün kadraja sığdığı fotoğrafların birçoğu Beyoğlu’ndaki Büyük Hendek Caddesi’nden çekiliyor. Caddeden çekilen fotoğrafların tümünde ise Galata Kulesi’nin önündeki MOBESE direği başrolde oluyor. Her gün binlerce fotoğrafta görünen MOBESE direği, sosyal medyanın da bir süredir gündemindeydi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da MOBESE tartışmasına dahil oldu ve direğin yerinin değiştirilmesi talimatı verdi.

BAŞKA BİR YERE TAŞINACAK

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, MOBESE’nin kaldırılacağını belirterek “Galata Kulesi’nin önündeki MOBESE kamerasının aynı amaca hizmet edecek şekilde başka bir yere taşınmasına karar vererek, kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz” dedi.