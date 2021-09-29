MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Geceye damga vuran yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Geceye damga vuran yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay Sergen Yalçının tercihi...Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...#Şampiyonlar Ligi
Kılıçdaroğlu, son anda vazgeçer miKılıçdaroğlu, son anda vazgeçer mi?#Kemal Kılıçdaroğlu
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Ajanslar acil koduyla duyurdu Ve düğmeye bastıAjanslar 'acil' koduyla duyurdu! Ve düğmeye bastı!#Kuzey Kore
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Dünyanın gözü burada Hisseler sert yükseldiDünyanın gözü burada! Hisseler sert yükseldi#Evergrande
Fransız hakemden skandal karar Beşiktaş golü buldu ama...Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş golü buldu ama...#Beşiktaş
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
“Adı Aylin”le aralıkta sahnede“Adı Aylin”le aralıkta sahnede!#Tuba Ünsal
HABERLERGündem Haberleri

MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

#Galata Kulesi#MOBESE#Direk
MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

Tarihi Galata Kulesi’nin önüne 2018 yılında dikilen MOBESE direğinin yeri, fotoğraf kadrajlarını bozduğu için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla değiştiriliyor.

Haberin Devamı

Aydemir KADIOĞLU- İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Kulesi’nin tümünün kadraja sığdığı fotoğrafların birçoğu Beyoğlu’ndaki Büyük Hendek Caddesi’nden çekiliyor. Caddeden çekilen fotoğrafların tümünde ise Galata Kulesi’nin önündeki MOBESE direği başrolde oluyor. Her gün binlerce fotoğrafta görünen MOBESE direği, sosyal medyanın da bir süredir gündemindeydi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da MOBESE tartışmasına dahil oldu ve direğin yerinin değiştirilmesi talimatı verdi.

MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

BAŞKA BİR YERE TAŞINACAK

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, MOBESE’nin kaldırılacağını belirterek “Galata Kulesi’nin önündeki MOBESE kamerasının aynı amaca hizmet edecek şekilde başka bir yere taşınmasına karar vererek, kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz” dedi.

MOBESE direği kadrajdan çıkıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata Kulesi#MOBESE#Direk