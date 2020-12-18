Mobbingci başhekim görevden alındı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle dosya kâğıdına 500 kere, ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazdıran başhekim uzman doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dr. Ayşegül Alkan’ın görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, “Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir” açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak dosya kâğıdına 500 kere, ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazmalarını istedi. Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin, dosya kâğıdına 500 kere, ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, ‘Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır’ notu düşerek imzaladı.

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl sağlık müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.