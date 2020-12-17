Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? İşte detaylar…

Mobbing, iş yerinde psikolojik şiddet olarak bilinen bir durum. Daha çok işverenler veya yöneticiler tarafından çalışanlara yapılan ahlaka ve etiğe aykırı manevi bir yıldırma olarak tanımlanabilir. Mobbing kavramı, İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. Günümüzde çalışanlar için hayatı kabusa çevirebilen mobing, iş yerindeki duygusal taciz, psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu ve özgüvenini kırma ve mutsuz etme gibi pek çok davranışı kapsıyor.



Dr. Heinz Leymann, 1980’li yıllarda mobbing terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak için kullanmıştır. Leymann mobing uygulayan kişileri, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanıyor.

MOBBİNGLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Psikolojik şiddetle bireysel olarak başa çıkabilmenizin bazı adımları vardır. Öncelikle mobbing durumu içinde olduğunuzun farkında olmalı ve bunun yönetilebilir bir sorun olduğunu kabul etmeniz gerekir. Daha sonra maruz kaldığınız psikolojik şiddetin muhatabı kimse onunla konu hakkında açıkça konuşmak, hissettiklerinizin farkında olmasını sağlamak yararlı olabilir. Bu tür olaylara ilişkin deneyimler, konuşma sırasında durumun devam edeceği takdirde şikayetçi olunacağının söylenmesi tacizcilerin davranışlarına son verdiklerini ortaya koyar.

Herkesin psikolojik şiddete dayanma kat sayısı farklı olduğundan, bu durum sizde ruhsal çöküntülere sebep vermeden psikolojik yardım alabilirsiniz. Mesleki becerilerinizi geliştirmek, kendinizi mümkün olduğunca hatalardan arındırmak da başka bir yoldur. Böylece kendinize duyduğunuz güven ve öz saygınız artar, kendine güvenli bir insansa her türlü soruna karşı daha dirençli olur.

Bu konuda yapacağınız en büyük yanlış ise kendinizi yargılamak ve yadsımaktır. Psikolojik şiddetin olduğu ortamı yaşanılır kılmak için risk almaktan korkmamanız, en güçlü ve yetenekli yönlerinize yoğunlaşmanız, sağlam inançlar ve idealler geliştirmeniz takip edebileceğiniz yollardan bazılarıdır. Psikolojik şiddet uygulayan kişi sizi yalnızlığa itmeye, toplumdan izole etmeye çalıştığından iş yerinde sosyalleşmeye çalışın. Sosyal destek size, iş yerine ait olma duygusu ve güven hissi verir. Ayrıca konuyu çevrenizle paylaşmak olaylardan onları haberdar etmek yasal yollara başvurmanız gerektiğinde, yaşanan olaya ilişkin şahit bulmanız için yararlı bir stratejidir.