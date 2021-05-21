MNG Kargo çalışma saatleri 2021 - MNG Kargo kaçta açılıyor/kapanıyor? Hafta içi ve sonu MNG Kargo dağıtım saatleri

MNG Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. MNG Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte MNG Kargo çalışma saatleri 2021…

MNG KARGO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

MNG Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

MNG KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumartesi günleri 08:30 – 14:00 saatleri arasında hizmet veren MNG Kargo Pazar günleri kapalıdır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

MNG Kargo merkez binası, Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:5-6 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. MNG Kargo merkez şubesine 0212 366 55 55 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 366 55 60 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

MNG KARGO HAKKINDA

Taşımacılık ve lojistik alanında Aras Kargo gibi bilindik şirketlerin yanında en güvenilir tercihlerden biri olan MNG Kargo; kurulduğu günden beri Türkiye’nin dört bir yanına kara yolu taşımacılığının yanı sıra havayolu kargoculuğu da yapmaktadır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara