MNG Kargo Çalışma Saatleri 2021 - Hafta İçi/Hafta sonu dağıtım saatleri nedir?

MNG Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. MNG Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar…

Taşımacılık ve lojistik alanında Aras Kargo gibi bilindik şirketlerin yanında en güvenilir tercihlerden biri olan MNG Kargo; kurulduğu günden beri Türkiye’nin dört bir yanına kara yolu taşımacılığının yanı sıra havayolu kargoculuğu da yapmaktadır.

MNG Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

MNG Kargo Çalışma Saatleri

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar Günü Kapalı

MNG Kargo merkez binası, Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:5-6 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. MNG Kargo merkez şubesine 0212 366 55 55 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 366 55 60 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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