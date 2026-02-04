MLKP’ye ‘şafak’ baskını

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, terör örgütü MLKP’nin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik 24 Şubat 2025’te teknik ve fiziki takip çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir yıl süren takip ve MASAK raporları, HTS kayıtları ile dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulunuldu. Örgütün gençlik yapılanmaları, kadın yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları, kültür-sanat yapılanmaları ve hukuk yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Üst düzey yöneticilerin çevrimiçi toplantılar aracılığıyla talimat verdiği örgüt üyelerinin 30’uncu yıl kuruluş yıldönümü etkinliklerine ve sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

96 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

MLKP silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 489 adet av fişeği kartuşu ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet savcılığımızı, emniyet müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

