MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri Trabzon'da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Malatyada korkutan deprem Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken paylaşımMalatya'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım#Malatya
Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var#Afganistan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Başak Cengizin annesinden yürek yakan isyan Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan isyan! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...#Samuray Kılıcı
Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor Üzerinden çıkanlar şaşırttı...Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor! Üzerinden çıkanlar şaşırttı...#Italya
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi günRoketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün#MSB
Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamışGelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış#Paris Hilton
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Çindeki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlarÇin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar#Bebek Sağlığı
HABERLERGündem Haberleri

MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri Trabzon'da yakalandı

#TRABZON#MLKP#Operasyon
MLKPnin sözde Adana eyalet sekreteri Trabzonda yakalandı

Silahlı terör örgütü MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri, Trabzon'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, silahlı terör örgütü MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri olan M.S'nin Trabzon'da olduğu tespit edildi.

Bölgenin arazi yapısından faydalanmak için Karadeniz bölgesine geldiği belirlenen kişinin sahte kimlik kullanarak saklandığı tespit edildi.

Dışarı çıktığında maske takarak dolaşan zanlı, güvenlik güçlerince kamera kaydına alınan takip sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının MLKP üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Elvandan kur açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan kur açıklaması!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZON#MLKP#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır