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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'in 5'inci gününde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli olarak geliştirilen 2 keskin nişancı tüfeklerini tanıttı. MKE Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, "KNT 859 adlı yarı otomatik keskin nişancı tüfeğimiz 7,2 kilogram ağırlığında ve 1500 metre menzile sahip. 859 milimetre mühimmat kullanıyor. Diğer sistemimiz MKE 408 ise 10.36 milimetre mühimmatla çalışıyor, 2.2 kilometre menzile sahip ve 9,5 kilogram ağırlığında. Bu sistem, dünya rakiplerinden yüzde 50 daha hafif ve daha ucuz" dedi.

'DÜNYADAKİ RAKİBİNDEN YÜZDE 50 DAHA UCUZ'

Tolga Çelik, "Şu anda yerli olarak geliştirilen 2 tane kesin nişancı tüfeğimizin önünde duruyoruz. Birincisi KNT 859. Bu tarafında görmüş olduğunuz sistem yarı otomatik bir keskin nişancı tüfeği. 7,2 kilogram ağırlığında ve 1500 metre menzili var. 859 milimetre mühimmat kullanıyor. Bir diğer tarafımda görmüş olduğunuz sistem MKE 408. 10.36 milimetre bir mühimmat kullanıyor. Bu sistem 2.2 kilometreye kadar atış yapabiliyor. Ağırlığı da 9 buçuk kilogram. Şöyle bir özelliği var. Bu sistem dünyadaki rakibinden yüzde 50 daha ucuz. Yüzde 50 ağırlık olarak daha hafif. Dolayısıyla biz bu ürünü dünyadaki en gelişmiş sistem olarak öne çıkartıyoruz bu fuarda" ifadelerini kullandı.