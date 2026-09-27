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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı

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#MKE Gazi Fişek Fabrikası#İş Kazası#İnceleme
MKE Gazi Fişek Fabrikasında iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 22:02

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

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MKE'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir" denildi.

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İş kazasının sebebinin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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#MKE Gazi Fişek Fabrikası#İş Kazası#İnceleme

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