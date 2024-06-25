MKE fabrikasındaki patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti! Yeni bilirkişi raporu kararı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık (49), fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak (50), iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş (49), üretim mühendisi Zafer Sarı (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy (45) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

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Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini söyleyerek sanıklara söz verdi. Sanıklardan üretim mühendisi Zafer Sarı, bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Malzemelerde askeri nitrogliserinin kullanıldığı yazmaktadır. Bu gliserin, eksi 13 derecede donmaktadır. Ancak biz normal nitrogliserin kullanıyoruz. Bu, raporda yanlış yazmaktadır. Ben bugüne kadar verilen görevlerin hepsini layıkıyla yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlarını istedi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, patlayıcı üretim sisteminin nasıl çalıştığına dair yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.