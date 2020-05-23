Mizan ne demek? Mizan nedir? Mizan TDK kelime anlamı

Genel olarak Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman Mizan kelimesi, ‘tartı, terazi ve ölçü’ üzerinden karşılık buluyor. Diğer yandan mizan kelimesi bu genel anlamının yanı sıra İslami açıdan da bir anlam ifade etmektedir.

Mizan Ne Demek?

Mizan Arapça kökenli bir kelimedir. Gündelik yaşamda fazla değerlendirilmese bile özellikle ticari açıdan resmi yazışmalarda çok fazla öne çıkmaktadır. Aynı zamanda farklı anlamları üzerinden de ele alınan bir kelimedir.

- Tartı, ölçü ya da terazi,

- Ölümden sonra mahşerde hesap görülmesinin ardından, her bireyin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisi,

Farklı yerler için kullanılsa bile her iki anlamı üzerinden de ortak şekilde ölçmek ifadesi üzerinden değerlendirilmektedir.

Mizan Nedir?

Mizan TDK açısından, ‘tartı, ölçü veya terazi’ şeklinde anlatılmaktadır. Özellikle ticari açıdan çok sık kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bir tüccar açısından ticari durumunun ve işin genel sonucunu göstermek amaçlı yapılan bir hesaplamadır.

Bu hesaplama neticesinde eksiler ve artıların dengelenmesi amaçlanır. İslami açıdan da sevap ve günahların dengelenmesi noktasında ilahi Adalet terazisi olarak anlam ifade ediyor. Her iki anlamı doğrultusunda da gündelik yaşamda cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.