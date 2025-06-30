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Mizah dergisinin karikatürüne soruşturma... Adalet Bakanı Tunç: İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez

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#Yılmaz Tunç#Karikatür#Soruşturma
Mizah dergisinin karikatürüne soruşturma... Adalet Bakanı Tunç: İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 21:36

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde yer alan karikatürle ilgili olarak ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır.

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#Yılmaz Tunç#Karikatür#Soruşturma

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