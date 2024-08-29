Miyop yaramaz yapıyor

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baykara, tahtayı okuyamayan öğrencinin arkadaşlarından geri kalacağına, bunun da okul başarısını etkileyeceğine dikkat çekerek okullar açılmadan öğrencilere mutlaka göz muayenesi yapılması gerektiğini söyledi:

“Her yıl okullar açılmadan önce bir kez kontrol yapılmalı. Daha önce hiç muayene yapılmadıysa okula bu yıl başlayacak çocukların göz muayenesinin mutlaka yapılması gerekiyor. Eğer bir sorun mevcutsa yakından takip edilmeli. Göz sağlığı çocuğun okul başarısını çok etkiliyor. İlkokul çağında çocuklarda göz tembelliği gelişebilir. Gözlük numaraları ilerleyebilir. Gizli şaşılık olabilir. Ailesinde göz sorunu olan çocuklar daha ciddi gözlemlenmeli. Ayrıca sorun sadece gözü değil çocuğun psikolojisini de etkiliyor. Çok yaramaz olduğu söylenen bir çocuğa tanısını koyup gözlüğünü verdiğimizde çok sakinlediğini gördüm. Çünkü sınıfta arkadaşının okuduğu tahtayı kendisi göremediği için tedirgindi.”

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2 yılda 1500 öğrenciye göz taraması yaptıklarını anlatan Baykara, şöyle devam etti:

KRİTİK YAŞ

“Teşhisi konulmamış birçok çocuk gördük. Göz tembelliği, şaşılık ya da göz numarası ilerlemiş ama gözlüğü olmayan çocuklardı bunlar. Bir gözü tembel, diğeri normal olan çocuklarda 9-10 yaşına kadar önlem alınmalı. Çünkü hipermetropi özellikle bu yaş grubunda tek gözde varsa o gözün tembelliğine neden oluyor. Miyop varsa yakını görme gelişimi yeterli değil demek. Eğer çocuğunuz televizyona yakından bakıyorsa, elini aldığı bir şey gözüne daha da yakınlaştırıyorsa, anne babasının gördüğü bir şeyi rahatça görmüyorsa dikkat edilmeli.”