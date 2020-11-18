MİT’ten tespit, takip, darbe! Üç kod isimli terörist Irak’ta öldürüldü

MİT sahadaki istihbarat unsurlarından yola çıkarak, gri kategoride aranan İrfan Akcan’ın yerini tespit etti. Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullanan İrfan Akcan, örgüte 2010 yılında katılmış, 2015’teki çukur-barikat olaylarında Silopi’de aktif olarak yer almıştı. MİT, İrfan Akcan’ın sınır ticareti ile uğraşan halktan terör örgütü adına haraç topladığını, Irak-Sincar ile Suriye arasındaki terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiğini tespit etti. Terör örgütünün sözde Sincar gümrük sorumlusu ilan edilen İrfan Akcan yakın takibe alındı.

ANLIK İSTİHBARAT OPERASYONU

Takip sonucu, İrfan Akcan’ın Suriye’den Irak’a cephane ve terörist götüreceği belirlendi. 8 Kasım’da anlık istihbaratı değerlendiren MİT, İrfan Akcan’ı Sincar’ın Suriye sınırında operasyonla etkisiz hale getirdi.