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MİT'ten terör operasyonu: PKK/YPG'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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#Mit#PKK#Operasyon
MİTten terör operasyonu: PKK/YPGli terörist yakalanarak Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 11:07

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari terörist Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol'un, Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunduğu yer saptanan Akyol, MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Akyol, emniyete teslim edildi.

Hakkında 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı belirlendi.

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#Mit#PKK#Operasyon

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