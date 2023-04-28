MİT'ten terör operasyonu: PKK/YPG'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol'un, Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunduğu yer saptanan Akyol, MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen Akyol, emniyete teslim edildi.

Hakkında 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı belirlendi.