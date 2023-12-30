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MİT’ten Suriye’de Tabka darbesi

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#MİT#Suriye#Tabka
MİT’ten Suriye’de Tabka darbesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

MİT, Suriye’de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan terör örgütü PKK-YPG’nin Tabka elebaşlarından Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.

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MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtları alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Ömer Abdullah Abu Dahham’ı takibe aldı. Görevlendirilen MİT özel ekibi, teröristi Suriye’de adım adım izlemeye başladı. Uygun koşulların oluşmasının ardından da yürütülen hassas saha çalışmaları sonucu Tabka’da düzenlenen nokta operasyonla Dahham etkisiz hale getirildi. Dahham, 2017 yılından bu yana Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekât alanlarında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunan teröristleri organize ediyordu.

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#MİT#Suriye#Tabka

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