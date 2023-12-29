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MİT’ten Suriye’de operasyon... Kamışlı’da PKK’ya darbe

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#MİT#Suriye#PKK Operasyonu
MİT’ten Suriye’de operasyon... Kamışlı’da PKK’ya darbe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 07:00

MİT, Suriye’de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Kamışlı kentinde sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli’yi etkisiz hale getirdi.

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SINIR hattındaki güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemi organize eden Eymen Coli adlı PKK’lı terörist, operasyon yapılacak kişiler arasına eklenerek hedef listesine alındı. MİT saha ajanlarının yaptığı çalışmalarda Coli’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Takibe alınan Coli’ye yönelik operasyon için uygun yer ve zaman beklendi. Saha ajanlarından gelen anlık bilgilerle harekete geçen MİT, Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlediği nokta operasyonla Coli’yi etkisiz hale getirdi.

AİLELERE BASKI

PKK’nın özellikle Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik terör eylemlerinin içerisinde yer alan Coli, Barış Pınarı Harekatı sürecinde ise güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Akrabalarının da büyük bir bölümü örgüt içerisinde faaliyet yürüten teröristin, sözde Kamışlı Asayiş Sorumlusu olduktan sonra bölgede örgüte karşı olan şahıs ve ailelere baskı uyguladığı, bu kişileri kaçırtıp, işkence yaptırdığı veya infaz ettiği öğrenildi.  

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#MİT#Suriye#PKK Operasyonu

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