MİT’ten Suriye’de nokta vuruşu: Dağlıca katili öldürüldü

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MİT, terör örgütü PKK’ya 1991’de katılan ve örgütün düzenlediği birçok kanlı eylemde bizzat yer alan “Orhan Bingöl” kod adlı Ali Dinçer’i takibe aldı. Saha ajanları tarafından adım adım izlenen teröristin Suriye’nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. MİT, sınır ötesi yaptığı nokta operasyonla Dinçer’i öldürdü.

INTERPOL ARIYORDU

PKK-HPG’nin sözde konsey üyesi ve PKK-YPG’nin sözde Cezire bölge sorumlusu olan Dinçer, Türkiye’nin talebiyle Interpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranıyordu. Dinçer, birçok kanlı eylemde yer almıştı. Terörist Dinçer’in 2007’de Dağlıca’daki Komando Taburu’na yönelik 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya da bizzat sorumlu olarak katıldığı belirtildi.

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ÖCALAN’DAN EĞİTİM ALDI

- 1991-1992’de PKK’nın dağ kadrosuna katılan ve Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başlayan Dinçer’in Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde terörist elebaşı Öcalan’dan eğitim aldığı da kaydedildi.

MSB: 7 TERÖRİST ETKİSİZ

- MİLLİ Savunma Bakanlığı da Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.