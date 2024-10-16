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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#Terör#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 09:51

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi

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MİT, Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi. PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

MİTten Suriyede nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

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MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk’ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

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MİTten Suriyede nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİTten Suriyede nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi. 

MİTten Suriyede nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

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MİTten Suriyede nokta operasyon: İki kilit isim etkisiz hale getirildi

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#Terörle Mücadele#Terör#PKK

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