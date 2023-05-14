MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

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PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi. MİT, 2020 yılında sözde Haseke eyaleti genel sorumlusuyken Demirel’i takibe aldı. MİT’in saha ajanları, Demirel’in son olarak sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Demirel, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KANLI EYLEMLERİN FAİLİ

Hatay-Amanoslar’da 1997-2000 yıllarında bulunduğu dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemlere katılan Demirel, 2010’da Hakkâri Şemdinli’deki iki ayrı saldırıda da yer aldı. 8-9 Mart 2010 tarihinde Şemdinli-Derecik-Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan eylemin faili olan Demirel, Hakkâri-Şemdinli-Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde yapılan eylemde yer alan örgüt mensuplarının da sorumlusuydu. 1993 yılında örgüte katılan Haydar Demirel’in 1993-1994 arasında Suriye’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan eğitim aldığı belirtildi.