Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Suriye#Operasyon
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 07:00

MİT, Suriye Tel Hamis’te gerçekleştirdiği operasyonla PKK’nın sözde Hol eyaleti genel sorumlusu “Bager Türk” kod adlı Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi. MİT, 2020 yılında sözde Haseke eyaleti genel sorumlusuyken Demirel’i takibe aldı. MİT’in saha ajanları, Demirel’in son olarak sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Demirel, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KANLI EYLEMLERİN FAİLİ

Hatay-Amanoslar’da 1997-2000 yıllarında bulunduğu dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemlere katılan Demirel, 2010’da Hakkâri Şemdinli’deki iki ayrı saldırıda da yer aldı. 8-9 Mart 2010 tarihinde Şemdinli-Derecik-Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan eylemin faili olan Demirel, Hakkâri-Şemdinli-Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde yapılan eylemde yer alan örgüt mensuplarının da sorumlusuydu. 1993 yılında örgüte katılan Haydar Demirel’in 1993-1994 arasında Suriye’de PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan eğitim aldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#Suriye#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD